Il disco di Cremonini, la canzone di San Luca Carboni, e la forza irrazionale del pop

«Io non la so fare una preghiera: chiedo solo quello che si avvera, così sono sicuro che non ci perde nessuno»: è la prima cosa che diceentrando in “San”, che in questo caso è unadel nuovodi Cesare, ma per i bolognesi è il santuario al quale si va, appunto, a chiedere i miracoli. E quello lì è il momento in cui penso che sì, il villaggio è globale eavrà pure fatto unsul suo viaggio in Alaska, ma qui tocca parlare di Bologna – so che Cesare capirà.(È quello, anche, il momento in cui penso a quella scena di “La famiglia” in cui l’amore inconcluso di Vittorio Gassman e Fanny Ardant diventa litigio furibondo. Lui le urla qualcosa tipo: e allora vattene, tu te ne vai sempre; e lei gli risponde: e tu resti, tu resti sempre. All’inizio mi pare non funzioni la similitudine, essendouno che se ne va sempre ma torna sempre.