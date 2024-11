Dilei.it - Il 2025 è l’anno della Generazione Beta, cosa vuol dire

Leggi su Dilei.it

L’arrivo del, oltre a propositi e speranze di un anno pieno di soddisfazioni e buone notizie, apre le porte anche alla: Un nome che lascia già intuire un legame con un mondo in continua trasformazione. Ma a chi si riferisce esattamente il termine?CheDopo i Baby Boomers, laX, i Millennials e l’attualissimaZ, il nuovo anno segna ufficialmente l’inizio, termine che rappresenta le persone nate dalin avanti.I nuovi nati verranno quindi accomunati in unache, proprio come l’Alpha, prende il nome di una lettera dell’alfabeto greco. Questa scelta, proposta dal ricercatore Mark McCrindle, non è casuale. Le lettere greche vengono spesso associate a concetti tecnologici, e il termine “” evoca una fase di continua evoluzione e sperimentazione.