361magazine.com - “Gialappashow” svetta in cima alla classifica dei programmi più visti. Tra special guest e volti iconici del cinema e della musica

Dati interessanti circa lo sharesettimana catalizzano l’attenzione sul “” che lo scorso martedì ha registrato più di un milione di telespettatori. I dettagli Ancora un ottimo risultato per, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest che ieri sera è stato affiancato da Eva Riccobono.La puntata dello scorso martedì infatti – su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – ha registrato complessivamente 1 milione e 355 mila spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare oltre un milione di spettatori medi con il 6,04 % di share (solo TV8 ha totalizzato 875.380 spettatori medi e 5,04% di share). L’hashtag ufficiale #è stato in tendenza per tutta la serata.