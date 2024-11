Gaeta.it - G7 salute: workshop sulla resistenza antimicrobica e il ruolo degli anestesisti-rianimatori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto del G7tenutosi a Bari, la questione dellasi è guadagnata un’attenzione particolare grazie a undedicato, in cui esperti e autorità sanitarie hanno discusso ilcruciale dei professionisti dellanella lotta contro questa emergenza sanitaria. Tra i relatori, il professor Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva , ha espresso il suo onore di partecipare a un evento così significativo proprio nel giorno della conclusione del suo mandato. Oggetto di discussione è stata l’importanza di collaborazioni efficaci nel fronteggiare laagli antibiotici, un fenomeno che in Europa causa ogni anno oltre 35.000 decessi, di cui un terzo si registrano in Italia.