Thesocialpost.it - Fedez fa coming out per Vannacci: “Fra lui e Schlein, sceglierei lui”

Eh sì, è proprio il “Mondo al contrario”, come ha detto il generaledopo avere appreso la notizia inaspettata., con il suo passato da sostenitore delle battaglie progressiste sui diritti civili a partire da quelli delle persone omosessuali, ha spiazzato tutti con un commento che ha avuto vasta eco nel dibattito politico e mediatico. Durante un intervento a La Zanzara su Radio 24, ha dichiarato che tra il generale, europarlamentare della Lega, ed Elly, segretaria del Partito Democratico, sceglierebbe.“sì, sì, sì!si mangia, secondo me“, ha affermato, che ha spiegato di apprezzare il generale soprattutto per le sue capacità comunicative: “Lui comunicativamente parlando è dieci spanne sopra. Guardo e non giudico, non voglio avere la bandiera di uno o dell’altro.