Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team Thunderstruck Le Carte Della Squadra Tuono In Arrivo Il 29 Novembre

Leggi su Fifaultimateteam.it

di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato annunciato. Lespeciali Pionieri saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 29.È di nuovo tempo di Black Friday con le ICONEe gli oggetti giocatoreche si aggiornano in base ai risultati reali. Scopri i contenuti giornalieri per la settimana del Black Friday, comprese nuove SCR, obiettivi, evoluzioni, e molto altro!Il fulmine colpisce due volte durante il Black Friday:con il rilancio dei migliori giocatorisettimana e degli amati giocatoricampagnastagione finora in Ultimate.La softwarehouse canadese durante l’eventorilascerà tante altrespeciali a tema tramite SBC ed Obiettivi.