Primacampania.it - Due incidenti stradali nel Napoletano: muore un 17enne a Marigliano, grave un 49enne

– La serata di ieri è stata segnata da due tragedie sulle strade della provincia di Napoli. A, in via Nuova del Bosco, uno scooter con a bordo due giovani è stato coinvolto in uno scontro con un’auto guidata da un 79enne. Ilalla guida dello scooter è morto durante il trasporto in ospedale. Il passeggero, un suo coetaneo, è rimasto illeso, mentre il conducente dell’auto ha riportato solo ferite lievi. I carabinieri stanno effettuando rilievi e indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.Poco dopo, un altro incidente si è verificato a Qualiano, in via Circumvallazione esterna. Unin sella a uno scooter si è scontrato con un’auto che stava effettuando una retromarcia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.