Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Colpo Cdr. Preso Cavani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la piccola frenata (2 punti in 3 gare), la Cdr Mutina capolista di Promozione prepara ungrosso in attacco: è in arrivo dal Ganaceto l’esterno offensivo 2002 Diego(foto), scuola Modena ed ex Formigine e Smile, che dopo gli 11 gol con cui ha contribuito l’anno scorso in Prima alla promozione dei ’ganagalacticos’ è già andato a segno 3 volte. L’operazione è in via di definizione, conche giocherà domenica 1 ancora coi biancoverdi contro il San Felice, prima di vestire l’orange. Al suo posto è in arrivo Alessandro Iattici, attaccante 2001 che il Formigine aveva dato in prestito all’Arcetana. La Pieve è invece sta per chiudere col centrocampista ’92 Enrico Montorsi, liberato dallo United Carpi e sondato dalla Sammartinese. Ricorso. Arriva un altro ricorso in Prima ’D’ e nel mirino c’è ancora una gara della Mirandolese.