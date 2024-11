Didier Pfleger nuovo amministratore delegato di Titagarh Firema. Luca Paolone Cfo

Leggi su Ildenaro.it

Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi per il rinnovo delle cariche sociali, ha nominatoqualedella società di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi ferroviari innovativi. “La nomina – si legge in una nota aziendale – rappresenta un passo strategico per rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato globale e affrontare con determinazione le sfide future, grazie all’esperienza internazionale e alle competenze consolidate.porta con sé una vasta esperienza internazionale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile, avendo ricoperto ruoli di primo piano in realtà come il Gruppo Skoda, azienda di fornitura di treni, autobus e componentistica, e Alstom Group, leader dell’industria ferroviaria”.