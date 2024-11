Thesocialpost.it - Cuscino, ecco come scegliere quello più adatto a te e alla tua posizione: la guida

che hai,che trovi. Questa l’estrema sintesi: per dormire bene bisogna trovare ila noi. Non tutti sono uguali, insomma, e non è vero che uno vale l’altro. Testa, collo e spina dorsale devono rimanere allineati, dunque un buondeve sostenere la testa e il collo, contribuendo a mantenere la colonna vertebrale nellacorretta, in modo da offrire rilassamento ai muscoli e favorire una buona respirazione.spiegano gli esperti di Altroconsumo, perilgiusto si deve partire din cui si dorme, e dalle caratteristiche fisiche,corporatura e altezza. In generale vale la seguente regola: “Più rigido è il materasso, più alto deve essere il; più morbido è il materasso, più basso deve essere il. Inoltre, è opportuno unun po’ più alto se si dorme sul fianco e un po’ più basso se si dorme supini”.