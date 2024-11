Confindustria, Maria Anghileri verso presidenza Giovani Imprenditori

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 nov. (askanews) –ladeidi, lecchese classe 1987, è candidata unica per la successione a Riccardo Di Stefano, presidente in scadenza degli industriali under 40. In qualità di leader dei, chief operating officer del Gruppo Eusider, entrerà di diritto, nella squadra del presidente di, Emanuele Orsini. Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo Manzoni di Lecco,si laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano nel 2011 e nel 2015 si abilita alla professione di avvocato. Completa la sua formazione all’estero, con un corso alla Columbia University di New York e presso studi legali e organizzazioni internazionali.