Lanazione.it - Che la festa abbia inizio. Cortona scalda i motori. Sorpresa Babbo Natale e poi spettacoli di luce

Leggi su Lanazione.it

Conto alla rovescia aper "di Stelle". L’apertura del programma che animerà la città fino all’epifania, è previsto per sabato. L’inaugurazione si terrà alle 17 con l’esibizione dei cori dei bambini, a seguire l’avvio deglicon "Laser music show" e l’apertura delle principali attrazioni come il Santa Claus Virtual Express, un’esperienza immersiva che farà da via d’accesso alla Casa dia Palazzo Ferretti. "Si tratta di un viaggio magico e sorprendente – confermano gli ideatori - dove l’incanto delprende vita in un modo completamente nuovo. Con il Santa Claus Virtual Express, i piccoli viaggiatori entreranno nel mondo incantato di, vivendo un’esperienza unica grazie alla realtà aumentata che li condurrà, a termine del viaggio, alla casa di