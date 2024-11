Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2024-25. Quale figura scaturirà dalla geometria variabile dei valori in campo?

A differenza di quanto accade nel settore maschile, dove esiste un centro di gravità permanente chiamato Johannes Thingnes Bø, idelassumono unaa seconda delle circostanze. Certo, esistono svariati punti fermi, ma non c’è modo di prevedere in che ordine possano disporsi e adaranno vita.Fossero tre, potrebbero creare un triangolo equilatero, isoscele o scaleno. Fossero quattro, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta fra quadrato, rettangolo, rombo o trapezio. Figuriamoci cosa può saltar fuori se di punti da unire ce ne fossero sei, sette o anche più! Peraltro, se uno o due dovessero venir meno, ne salterebbero fuori altri, magari in posizioni inaspettate.Questo per dire che la rosa delle pretendenti alla Sfera di cristallo riservata al settoreè dotata di parecchi petali.