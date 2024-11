Ilrestodelcarlino.it - Barista accoltellato dai rapinatori: “Agguato fuori dal bar”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 28 novembre 2024 – Aveva da poco chiuso il bar. Si stava recando a casa, dopo aver salutato un amico. Non era neppure mezzanotte ma, evidentemente, i due balordi erano già in: sapevano che sarebbe passato da lì e con i contanti addosso. All’improvviso se ne è trovato uno davanti, con già il coltello in pugno. ’Dammelo’ ha dichiarato indicando il portafogli. Lui, la vittima, ha provato a scansarlo e a reagire ma è stato bloccato da un secondo malvivente alle spalle, armato di coltello a sua volta. Ia quel punto hanno colpito la vittima alla gamba e al petto ma, fortunatamente, la lama non è affondata. Avrebbe potuto morire per pochi spiccioli e lungo una strada ‘fredda’ a pochi passi dal centro cittadino Hu Xiaofang, per tutti Angelo, di origine cinese e titolare dell’omonimo bar di via Verdi.