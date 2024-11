Lanazione.it - Auto in fiamme, paura. Vigili del fuoco al lavoro

Duenel giro di ventiquattro ore. Il primo incendio è avvenuto martedì sera nel parcheggio della Conad della Lugnola, il secondo nel primo pomeriggio di ieri sul viale XX Settembre, poco dopo il bar Gesù a Fossola. Entrambi i roghi sono stati domati daidel, arrivati tempestivamente in entrambi i casi. Ma se per quello di viale XX Settembre lesono divampate da un’utilitaria rossa parcheggiata lungo la carreggiata, il cui guidatore era sceso per recarsi in una delle attività commerciali di Fossola, per quello che ha coinvolto due mezzi nel parcheggio della Conad ci sono ancora indagini in corso. Erano circa le 21 quando per cause in corso di accertamento sono divampate delle scintille da uno scooter che poi ha originato il rogo dell’utilitaria vicina. L’era parcheggiata sul lato che dà sul torrente Carrione e il fumo provocato dallecome anche il cattivo odore hanno attirato molta attenzione.