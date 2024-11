Dilei.it - Amelia Villano, chi è la sosia di Belen

Cantante, attrice e tiktoker,è un’artista dai molteplici talenti ma è conosciuta soprattutto per la sua imitazione diRodriguez. Le sue passioni sono tante, soprattutto la musica e la moda, ma il suo talento per il canto e per le capacità imitatorie è emerso durante la partecipazione all’edizione 2024 di Tale e Quale Show nel 2024, guidato da Carlo Conti e per la prima volta senza Loretta Goggi in giuria. Chi è davvero ladella showgirl argentina, pizzicata a Roma in compagnia di Stefano De Martino.Chi èNata il 6 maggio 1996 in provincia di Caserta, ha fin da piccola coltivato due grandi passioni: la musica e la moda. Già all’età di 10 anni, decide che vuole diventare una cantante, mentre il suo interesse per il mondo del fashion la spinge a scegliere un percorso scolastico in linea con questa aspirazione.