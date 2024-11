Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti su Eddie Kingston, potrà tornare solo durante l’estate 2025

Leggi su Zonawrestling.net

NJPW Resurgence dello scorso maggio,ha riportato un grave infortunio che lo sta tenendo lontano ormai da tempo. Da quel momento in poi, il wrestler si è dato da fare per poterrapidamente sul ring ed è stato sottoposto a intervento chirurgicola scorsa estate. Nonostante i suoi sforzi e la volontà dia fare ciò che ama, il Mad King dovrà aspettare prima di poter ricevere nuovamente l’amore dei fan.Secondo PWInsider,nona lottare prima di giugnoil mese di luglio, come già citato, il wrestler si è sottoposto a un’operazione al ginocchio e adesso può nuovamente camminare e ha già iniziato a sostenere esercizi leggeri in palestra. Naturalmente, però, ci vorrà del tempo prima che possaa competere sul ring: in AEW, avevamo lasciatoalle prese con gli Young Bucks e Okada, ma non ha potuto però prendere parte all’attesissimo Anarchy in the Arena match di Double or Nothing.