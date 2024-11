Gaeta.it - XIII edizione del premio nazionale “Città di Ladispoli”: i finalisti e la premiazione del 7 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le aspettative crescono in vista delladelLetterariodi”, che si terrà il 7. Questo evento annuale attira scrittori da ogni angolo dell’Italia, rappresentando un’importante vetrina per la narrativa italiana contemporanea. Il lavoro delle giurie, che ha richiesto un impegno di nove mesi, ha portato a significative decisioni relative alle opere finaliste di quest’anno. Iloffre non solo un riconoscimento agli autori, ma anche la possibilità di celebrare la ricchezza e la varietà della letteratura in lingua italiana.Il lavoro delle giurie e la selezione delle opereIl processo di selezione delle opere è stato intenso e meticoloso. Le giurie sono state immerse nelle storie e nei personaggi delle opere candidati, esaminando ogni testo con attenzione e spirito critico.