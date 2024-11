Thesocialpost.it - Uomo trovato morto nelle campagne del Salernitano

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragica scoperta è avvenuta la notte scorsa ad Aquara, nel. Il corpo senza vita di unè stato rinvenuto in un’area di campagna nei pressi del ponte della località Mainardi. La vittima è un 32enne di origini romene, molto conosciuto nella zona per la sua attività lavorativa presso un’azienda di Roccadaspide.Dopo l’allarme, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Aquara. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’era già deceduto al momento del ritrovamento.Le circostanze della morte rimangono ancora avvolte nel mistero. Gli investigatori non escludono nessuna pista: si valuta tanto l’ipotesi di un gesto volontario quanto quella di altre possibili cause. I carabinieri mantengono il più stretto riserbo sull’accaduto, lavorando per fare chiarezza su questa tragica vicenda.