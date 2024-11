Ilgiorno.it - Troppo caldo sulle piste da sci, non c’è abbastanza neve a Bormio: “Rimandiamo l’apertura”

– Le condizioni meteo attuali, con temperature non proprio invernali, e le previsioni per i prossimi giorni non consentono adi aprire gli impianti il 30 novembre, data comunicata da tempo, e quindi gli appassionati per scendere dalla mitica Stelvio, la pista che nel 2026 ospiterà le prove olimpiche maschili di sci alpino e quelle di scialpinismo, ma anche dalle altre bellissimebormine dovranno attendere fino a venerdì 6 dicembre, per il ponte dell’Immacolata o di S. Ambrogio che dir si voglia. E apriranno il 6 anche S.ta Caterina e Oga San Colombano. La decisione è stata presa ieri dopo un’ultima consultazione “perché vogliamo garantire agli ospiti di poter vivere un’esperienza di qualità – ci ha detto Valeriano Giacomelli, ad dellaSki – su un tratto sciabile più ampio.