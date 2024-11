Lanotiziagiornale.it - Tra Hezbollah e Israele è l’ora della tregua. Ma a Gaza la guerra prosegue con Netanyahu deciso ad eliminare definitivamente Hamas

Da un lato, l’entrata in vigoretrain Libano; dall’altro, i combattimenti nella Striscia di, che continuano con rinnovata intensità. Queste sono le due faccemedagliain Medio Oriente, iniziata con gli attentati terroristici del 7 ottobre scorso da parte dei miliziani die che sembra destinata a protrarsi, almeno sul fronte palestinese.Il cessate il fuoco in Libano, previsto per una durata di sessanta giorni, è scattato alle 4 di ieri mattina (le 3 ora italiana). Prima di entrare in vigore, è stato preceduto da un intenso scambio di attacchi:ha lanciato una raffica di missili verso, mentre l’aviazione dello Stato ebraico ha continuato a colpire il sud del Libano fino all’ultimo momento, concentrando i bombardamenti sulla capitale Beirut.