Gamerbrain.net - Towers of Aghasba: Come costruire il tavolo da lavoro

Leggi su Gamerbrain.net

Inof, i giocatori sono chiamati a esplorare un affascinante arcipelago magico, dove il crafting e la costruzione sono essenziali per svelare i misteri delle isole e per aiutare la propria tribù a prendere il controllo del territorio. Una delle prime missioni cruciali, “Food For The Soul”, che viene assegnata dal personaggio Ajit, richiede diunda Costruzione (Construction Table).Materiali Necessari per ilda CostruzionePer completare questa missione, è fondamentale raccogliere una serie di risorse specifiche. Ecco un elenco dei materiali necessari:3x Pietra Focaia (Flint)2x Pelle (Hide)5x Legno (Wood)Corteccia d’Albero (Tree Bark)Ottenere i MaterialiPietra Focaia (Flint)Strumento richiesto: Piccone di Pietra (Stone Pickaxe)Metodo: Utilizza il Piccone di Pietra per rompere le rocce di livello 0 (Tier 0 Rocks) sparse sull’isola.