Sulla terra leggeri, la recensione: l'elaborazione del lutto (e del senso di colpa) in un racconto che fluisce

La natura onirica e intima dell'opera prima di Sara Fgaier. Presentato a Locarno 2024. Al cinema dal 28 novembre. Esordio d'autore per Sara Fgaier, anche se parlare di esordio dopo un'esperienza ventennale come montatrice suona un po' strano. La collaboratrice di Pietro Marcello, e co-fondatrice della casa di produzione Avventurosa, ha scelto di camminare sulle proprie gambe realizzando un'opera prima sintesi di diverse fonti d'ispirazione che vengono assemblate in modo tale da diventare altro da sé. Il nucleo narrativo diruota attorno a una figlia e a un padre. Miriam (sara Serraiocco) deve fare i conti con l'amnesia del genitore, il musicologo e professore Gian (Andrea Renzi) che, in seguito alla morte della moglie, ha rimosso .