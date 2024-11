Thesocialpost.it - Prima visita di Stato per la principessa Kate, con William riceverà a Londra l’emiro del Qatar

– Martedì 3 dicembre segnerà il ritorno dellaagli impegni ufficiali dopo un periodo difficile per la sua salute. Sarà la suadicomedel Galles, al fianco del marito, il principe, erede al trono britannico. La coppia reale accoglierà alo sceicco Tamin bin Hamad Al Thani, emiro del, accompagnato da una delle sue mogli, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani.Leggi anche: Ballando, Angelo Madonia si sfoga: “Rammarico per Federica Pellegrini, colpa mia”Un’accoglienza diversa dal passatoNonostante l’importanza dell’evento,non parteciperà al ricevimento ufficiale in onore delospitato da re Carlo III e dalla regina Camilla nella Ballroom di Buckingham Palace. Questo sarà l’ultimo banchetto nella celebre salache venga chiusa per i grandi lavori di restauro che proseguiranno fino al 2027.