Pirateria | smantellata rete illegale con 22 milioni di utenti Dazn applaude

Maxi blitz della polizia, coordinata dalla Procura di Catania contro la. In un’operazione, la più vasta condotta in Italia, è stataunacon 22dicollegati. Oltre 270 operatori della polizia postale hanno effettuale 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e 14 blitz all’estero in Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Croazia (con 11 indagati in custodia cautelare) e Romania.Arriva il plauso da parte di: “Grazie all’operazione della Polizia di Stato condotta su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania non solo si è proceduto allo smantellamento di una complessa e capillare infrastruttura informatica che serviva illegalmentedi clienti in Europa, ma si è anche quantificato, in maniera oltremodo preoccupante, il danno economico generato dal fenomeno fraudolento dellache ogni anno sottrae miliardi di euro all’industria dell’audiovisivo.