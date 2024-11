Sport.quotidiano.net - Pianese-Legnago, l’analisi di Indragoli: "Noi bravi a saper sfruttare l’episodio"

‘Sinfonia n° 24’: lasuona il suo concerto. Un’armonia perfetta, con giusto un paio di note stonate. Che ci stanno, quando l’orchestra è giovane e può solo crescere. Tanti ragazzi sono alla prima esperienza: per loro Piancastagnaio vuole essere un trampolino di lancio. Come per Gabriele(nella foto), classe 2004, professione difensore, arrivato dall’Empoli a titolo temporaneo. Una passione, quella per il calcio, tramandata da babbo Massimo, ex calciatore (ha vestito anche la maglia della Lucchese) e oggi ds delle giovanili della Carrarese. All’inizio la panchina, per assorbire il contraccolpo, ora il campo, con continuità. "Stiamo facendo un ottimo campionato – dice il bianconero –, grazie al grande lavoro che portiamo avanti dall’estate.e che durante la settimana andiamo a 1000 all’ora ci permette di affrontare ogni impegno con serenità.