Ilrestodelcarlino.it - ’Orientiamoci’, quarto anno dell’iniziativa

Scatta la quarta edizione di ‘Orientiamoci: il percorso dalle scuole medie alle superiori’, un evento ideato per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo successivo alle scuole medie. L’iniziativa si terrà nella Scuola Media Borgo Solestà - Ceci in via San Serafino da Montegranaro sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Durante le due giornate, studenti e docenti delle scuole superiori del territorio offrirorientamento personalizzato, presentando l’offerta formativa, gli indirizzi di studio, le attività extracurricolari e i progetti distintivi di ciascun istituto. Un’opportunità unica per immergersi nelle diverse realtà scolastiche e fare una scelta consapevole e serena. A presentare l’iniziativa è stato Sergio Storoni, presidente di Apply Aps: "Orientiamoci – ha dichiarato il presidente – è un’esperienza concreta per permettere ai giovani di esplorare le possibilità educative disponibili.