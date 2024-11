Ilrestodelcarlino.it - Oggi doppia seduta di allenamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Michele Mignani per smaltire le fatiche del derby contro la Reggiana, ieri è iniziata la preparazione al match di sabato, alle 15, a Frosinone, quintultima fatica prima del giro di boa.il programma prevede la, mattina e pomeriggio, per poi proseguire domani e venerdì, sempre la mattina, al Rognoni di Villa Silvia, per terminare con la rifinitura di sabato mattina all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Subito dopo pranzo poi partenza alla volta del capoluogo ciociaro. Nel match contro la regia sono stati ammoniti Giacomo Calò e Emanuele Adamo, entrambi però non erano nell’elenco dei diffidati, che comprende i soli Curto e Kargbo, per cui saranno presenti regolarmente contro i gialloblù di Leandro Greco. Mignani avrà a disposizione quasi tutta la rosa, poichè restano da valutare in settimana le condizioni di van Hooijdonk e Saber che sabato non erano tra i convocati per il derby con la Reggiana.