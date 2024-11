Ilfattoquotidiano.it - Milano a Natale brillerà con un abete di 27 metri in Piazza Duomo, in Galleria la firma di Dior e per la città 27 alberi. Il Comune: “Tutto a costo zero”

si prepara ale lo farà con 27distribuiti in tutti i quartieri dellainsieme a 14 installazioni di luminarie. A dare luce asaranno i valori delle Olimpiadi e Paralimapidi di-Cortina 2026, con l’albero proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27.5. Al fianco dell’ci saranno le due mascotte diCortina 2026, Tina e Milo in versione sportiva riprodotte su addobbi personalizzati.Ai piedi dell’albero ci sarà un villaggio natalizio con attività di intrattenimento, realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung.La cerimonia di accensione dell’albero dei Giochi diCortina 2026 si terrà venerdì 6 dicembre. Inci sarà l’albero diParfums, alto più di 14e decorato con più di 1.