Milan, è Matteo Gabbia l'ago della bilancia della difesa di Paulo Fonseca? Il dato

Continua la crisi difensiva del: èsquadra di? I numerinon ha ancora trovato una soluzione alla difficoltà difensive del. Infatti, i rossoneri hanno subito 2 goal anche nella quinta giornata di Champions League in trasferta sul campo del modesto Slovan Bratislava.Due reti che fanno salire a otto il numero di reti incassate daldopo solo cinque giornatemassima competizione europea. Più di un goal a partita, troppi per una squadra che vuole essere competitiva.Un andamento che si riflette anche in campionato come dimostrano i quattordici goal presi nelle dodici partite di Serie A disputate finora.verso una maglia da titolare in-Empoli? Il motivo View this post on InstagramA post shared by(@19), èdi? IlLEGGI ANCHE, Paolo Scaroni: non sono come Marotta e Percassi! Ecco perchéL’allenatore ha cambiato più volte la coppia di difensori centrali senza trovare al momento una soluzione.