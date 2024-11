Ilgiorno.it - Merate premia l’impegno per gli altri. Le benemerenze civiche sono tre

Il medico di base in pensione, le volontarie che aiutano le donne vittime di violenza e la giovane mamma morta in montagna.i tre prossimi nuovi Ambrogini d’oro di. Il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, che è il patrono di, verranno assegnate le, il massimo riconoscimento cittadino. Il medico da poco in pensione è Dario Perego, 70 anni, sindaco per due mandati, ex consigliere provinciale e ora consigliere comunale di minoranza: "Per il supporto e l’instancabile dedizione negli oltre 40 anni come medico di base e per il suo prezioso contributo alla comunità dinei due mandati da sindaco", recita la motivazione. Le volontarie delle associazioni del coordinamento Ora Basta verrannote invece "perincessante per affermare la centralità ed eguaglianza della donna nella società sapendo fare squadra e coinvolgendo una rete di associazioni e scuole del territorio".