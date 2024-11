Lettera43.it - L’Idf ha sparato in direzione degli sfollati che stanno rientrando nel Sud del Libano

Leggi su Lettera43.it

L’esercito israeliano ha, per la seconda volta in poche ore, aperto il fuoco nel Sud delindi civili che tentano di tornare alle loro case distrutte a ridosso della linea di demarcazione tra i due Paesi. Lo riferisce il ministero dell’informazione, affermando che dopo gli spari di artiglieria su Kafr Kila, nel settore orientale della cosiddetta Linea blu, i militari di Israele hannocontro la località di Adaysse, nel settore centrale.rende noto che nelle ultime ore sono stati identificati «diversi sospetti» nel Sud deled è stato aperto il fuoco contro di loro. Il presidente del parlamento libanese Nabih Berri ha invece esortato i residenti a tornare a casa. Nonostante l’esercito israeliano abbia invitato i circa 900 mila follati a non fare ritorno nelle loro terre, lunghi flussi di auto si sono diretti a Sud.