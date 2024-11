Inter-news.it - Lautaro Martinez senza gol in Inter-Lipsia, ma gara da leader – CdS

ieri sera non è riuscito a trovare il gol in, ma ha comunque giocato una buonissima partita. Una prestazione da capitano evero.PRESTAZIONE – Il gol non è arrivato, ma la prestazione sì., dopo l’attacco febbrile che lo aveva precluso dalla trasferta di Verona, ha giocato settantacinque minuti di. E lo ha fatto con una garra e unaship da capitano vero. Si sacrifica, sbraita, chiama il pallone, aiuta la squadra a costruire, ci mette la gamba ad ogni contrasto. Insomma, il Toro non si è risparmiato. Anche dal punto di vista realizzativo, le occasioni non sono mancate per timbrare con un gol o un assist, ma la poca lucidità e un pizzico di sfortuna non hanno permesso al capitano dell’di mettersi sul tabellino della partita.