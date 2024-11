Liberoquotidiano.it - La pace in Libano e la forza di Israele

Non l'ignobile Tribunale penale internazionale, ma i libri di storia renderanno giustizia a Benjamin Netanyahu, un primo ministro che, nel momento più grave perdal dopoguerra, ha sfoderato coraggio e leadership, qualità che servono quando guidi il tuo Paese in una sfida esistenziale. La tregua con Hezbollah fa parte di un conflitto su tre fronti: a Gaza, ine in Iran. Giunge dopo oltre un anno di campagna militare contro Hamas, un'operazione che ha distrutto l'organizzazione terroristica di Gaza, eliminato i suoi capi e il suo arsenale. Hezbollah è l'altro braccio del mostro pilotato da Teheran, più potente di Hamas, il più ramificato, il più ricco. Con una spettacolare manovra Netanyahu ha stretto d'assedio il braccio armato dell'Ayatollah Ali Khamenei, lo ha decapitato, lo ha fatto piombare nel terrore, ha eliminato i suoi capi (.