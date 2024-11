Ilfattoquotidiano.it - La mamma di Fortuna Loffredo: “Sono passati dieci anni e sto ancora aspettando il loculo promesso per mia figlia”

Sembra incredibile eppure la vittima di abusi atroci, diventata un simbolo per i reati contro i bambini, non hapace. “e stoilper mia. Non è giusto.meritava rispetto in vita e ora merita dignità anche nella morte” racconta Mimma Guardato, madre di, la bimba di 6uccisa e gettata da un terrazzo di un palazzo del Parco Verde di Caivano dopo essere stata vittima di abusi. Per la sua morte Raimondo Caputo, convivente di una vicina di casa, è stato condannato all’ergastolo per omicidio e violenza sessuale. Era il 2014 e questo fu il primo orrore che, per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di Caivano, dove il l’anno scorso si è consumata la vicenda dello stupro di gruppo su due ragazzine.