James Franco | 10 cose che forse non sai sull’attore

: 10chenon saiè una delle personalità più eclettiche della sua generazione. Attore, regista, scrittore e pittore,riesce ad essere anche più di tutto questo. Vincitore di due Golden Globe, per un film suDean e The Disaster Artist,ha sempre saputo reinventarsi, destregiandosi tra ruoli comici e drammatici, attraversando generi diversi e vivendo ora una sorta di rinascita grazie a progetti che gli permettono di mettersi nuovamente in gioco dimostrando sempre qualcosa di nuovo.Ecco dieciche,, non sapevate di.I film diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri film.debutta al cinema nel film Mai stata baciata (1999), per poi prendere parte a Colpevole d’omicidio (2002), Sonny (2002) e nel primo film della trilogia di Spider-Man nei panni di Harry Osborn.