Il bis di von der Leyen alla prova del Parlamento Ue | Attueremo il rapporto Draghi Nessun passo indietro sul Green Deal

Il tempo delle trattative è finito. Oggi, mercoledì 27 novembre, è il giorno del voto definitivo sulla nuova Commissione europea. Ileuropeo di Strasburgo è chiamato a votare la fiducia al bis di Ursula von der. «Esattamente cinque anni fa ero qui a chiedere la vostra fiducia. E oggi sono qui di nuovo», ha scandito la 66enne tedesca in apertura del suo discorso. Il primo pensiero di von derva al collegio di commissari uscenti: «Non avrei mai potuto immaginare una squadra così dedita al lavoro. Vi ringrazio davvero per il servizio reso all’Europa». Ma la presidente della Commissione europea è ben consapevole delle difficoltà che hanno accompagnato la nascita del suo nuovo esecutivo. Ed è proprio per questo motivo che von derha invitato i vari gruppi politici a «superare le divisioni» e prepararsi a lavorare insieme.