Ho deciso così Shaila e Lorenzo nuvole nere nella coppia del Grande Fratello

“Ho, stop”. Aria di crisi per lapiù discussa di questa edizione delSpolverato eGatta. Lui è stato irremovibile. Poco fa parlando con l’ex velina di Striscia la Notizia, attraverso l’oblò che separa il Tugurio dal resto della Casa, ha annunciato la sua decisione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per lei, che inutilmente ha tentato di capire cosa avesse spinto il suo Lollo a prendere una posizione tanto dura nei suoi confronti.I due vivono separati ormai da una settimana. E, a meno di qualche colpo di scena, dovranno andare avantifino a lunedì prossimo, 2 novembre, quando ci sarà un’altra puntata del reality show. Sabato scorso, Alfonso Signorini ha dato loro la possibilità di incontrarsi per pochi minuti. Tra i due, baci e tante belle parole d’amore.