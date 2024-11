Isaechia.it - Grande Fratello, dopo la diretta scatta il tutti contro Helena Prestes: “Se mi dice qualcosa la meno!”, la frase choc di Ilaria Galassi

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinsima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale gran parte degli inquilini si è schierata, accusata dal gruppo di essere incoerente per via di alcuni suoi comportamenti, come quello di aver scelto di riunire Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato piuttosto che Giglio e Yulia Bruschi (clicca QUI per leggere le loro reazioni).Subitola puntata, in particolare,ha fatto alcune usciteche hanno indignato il pubblico, la quale ha affermato di voler “menare” la coinquilina:A me se quella mistanotte io gli. Io te lo dico. Ma che me frega, tanto io voglio andare via da qui. Lei fa i paragoni, ma con me? Ma cosa vuole? Si deve fare i ca**i suoi.