Gasperini se la gode: "Un momento bellissimo, ci stiamo togliendo tante soddisfazioni"

Berna (Svizzera). Mai l’Atalanta aveva segnato 6 gol in Europa, prima della trasferta sul campo dello Young Boys in cui De Ketelaere e Retegui hanno fatto il bello e il cattivo tempo. E meno male che il sintetico doveva essere un fattore. “Comunque il miglior giocatore doveva essere De Ketelaere, non Mateo: gli algoritmi sono inutili, gli americani non possono insegnarci niente.”. Gian Pieroscherza, e ne ha ben donde, nella conferenza stampa post-partita.“Questa squadra sta dando tanta soddisfazione: è facile parlare di differenza di valori stasera, ma su questi campi vediamosquadre soffrire e non fare questo tipo di prestazione e risultato, oltretutto in trasferta, contro stadi pieni. Anche se va in svantaggio, questa squadra in questonon si scompone più di tanto e crede in quello che fa: è indubbiamente unper noi”.