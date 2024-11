Quifinanza.it - Decontribuzione per il Sud, lo stop nel 2025 mette a rischio 25mila lavoratori

Il governo di Giorgia Meloni ha deciso con la Manovra di abrogare dallaprevista per il Sud, con la mossa che potrebbere a seriocircaposti di lavoro e far calare il Pil del Mezzogiorno d’Italia dello 0,2% e l’occupazione dello 0,3%. I dati sono stati elaborati dal rapporto 2024 della Svimez, che sottolinea come il taglio dello stanziamento di 5,9 miliardi per ildeciso dall’esecutivo non potrà essere compensato in giusto modo dal nuovo Fondo di interventi per il Sud previsto dalla Legge di Bilancio. Il Sud tornerà, quindi, a crescere meno del Centro – Nord, senza aver risolto in questi anni il problema delle basse retribuzioni.Lodellaal Sud“La Legge di Bilancioprevede, a compensazione, il finanziamento di un nuovo Fondo per interventi al Sud, con una dotazione pari a circa la metà di quanto tagliato (5,9 miliardi per il, ndr) e senza ancora una chiara destinazione né uno strumento attuativo”, si legge nel report di Svimez che senza mezzi termini descrive l’impatto fortemente negativo che avrà sul tessuto socio economico la scelta del governo.