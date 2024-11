Ilnapolista.it - De Rossi: «Gli allenatori vogliono emulare Guardiola e costringono i ragazzini a fare troppa tattica»

All’evento ‘Sport Talk Industry’ è intervenuto l’ex allenatore della Roma Daniele De, che ha parlato delle tattiche utilizzate nel calcio.De: «Gli»«Dico sempre quello che penso, noi interpreti del calcio dobbiamo avere la capacità di cambiare. Ci stiamo avvicinando al mondo del tennis per la faccia di chi sta vincendo, così come i suoi compagni. Facce pulite e giovani che lottano per il nostro Paese. Il mondo del calcio essendo così tanto popolare ha una serie di interessi che vengono tirati dal tifo. Ciò che importa è l’interesse della squadra, così funziona il calcio. Siamo tutti attratti dal tornaconto economico. La normalità è sottovalutata al giorno d’oggi, è difficile giocare semplice: mi viene da citare Rodri che ha vinto il Pallone d’oro, lui gioca semplice ma farlo come fa lui prevede mille pensieri quando non viene inquadrato.