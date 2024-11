Quotidiano.net - Chi è Aurora Giovinazzo, protagonista di 'Una madre'

Dal 19 novembre 2024 è uscito nei cinema italiani il film “Una”, diretto e sceneggiato da Stefano Chiantini e interpretato dache veste i panni di Deva, una ragazza di vent’anni, timida, dall’aria smarrita ma con un’espressione spigolosa. Nonostante la sua apparente fragilità, la giovane donna cela una forza interiore inaspettata., chi è l’attrice che interpreta Deva in “Una” L’esordio come attrice avviene quando ha appena 8 anni e viene scelta per “Caterina e le sue figlie 3”, fiction con la compianta Virna Lisi in onda su Canale 5. Successivamente fa il grande passo verso il cinema, partecipando alle due pellicole (di successo) “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio” dirette da Paolo Genovese. Negli anni a seguire ha alcuni piccoli ruoli in Don Matteo e nel 2014 fa parte di due fiction Mediaset, “Il peccato e la vergogna” e “Furore”.