Calcio, mister Spendolini sta pensando ad avvicendamenti in formazione per la gara di venerdì. Fano, a Corinaldo i senatori possono rifiatare

Settimana corta di preparazione per ilche ha svolto solo due allenamenti perché i granata saranno impegnatisera a(ore 20,45) con la squadra B delnell’anticipo della 9ª giornata di campionato. La particolarità di questaè che poiché ilB non fa classifica qualunque sia il risultato non verranno assegnati alpunti in caso di vittoria o pareggio. La spiegazione va ricercata nel fatto che rispetto alle altre due squadre B, Marottese Arcobaleno e Marotta Maroso che utilizzano in prevalenza giovani, ilB è composto da giocatori over. "Giocheremo ugualmente per vincere – dice il tecnico fanese Luca– perché ci piace conservare la nostra imbattibilità e per il rispetto che dobbiamo a tutti gli avversari.