Basket femminile, Campobasso schianta Yerevan nell’ultima giornata della prima fase di EuroCup

La Molisanaconclude con una roboante vittoria ladell’di. La squadra italiana ha demolito le armene dellocon un perentorio 103-38. Un successo schiacciante quelloformazione di coach Sabatelli, che conclude al secondo posto il proprio girone, con una qualificazione allaad eliminazione diretta che era già stata ipotecata da tempo.Una partita che ha visto tutte le giocatrici diandare a referto. La miglior marcatrice è stata Sara Scalia, che ha concluso con 18 punti. Buonissime anche le prove di Blanca Quinonez (16 punti), Aleksandra Ziemborska (14) ed Emma Giacchetti (13). Per losi salva solamente Dunja Buzadin con 15 punti.Il match non è praticamente mai stato in discussione conche ha chiuso avanti di undici allasirena.