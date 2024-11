Ilgiorno.it - Anziana caduta dal quarto piano: "Condannate la colf, l’ha spinta"

"Gli eventi messi in ordine vanno in una unica direzione. Rosanna Aber, 77 anni, non si è suicidata, né è stata vittima di un incidente domestico. È stata uccisa, defenestrata in un impeto di rabbia". Così il pm Guido Schininà davanti alla Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Nava) in un passo della sua arringa al processo che vede Krystyna Mykhalchuk (nella foto), 28 anni,ucraina, agli arresti domiciliari a Scanzorosciate, accusata di aver gettato l’dalla finestra deldella palazzina di via Einstein, quartiere di Colognola: il 22 aprile 2022, in un lasso di tempo compreso tra le 13.25 e le 13.33, quando è arrivata la chiamata al numero unico di emergenza. La pensionata èperché qualcunogettata e per l’accusa non può essere stata che l’imputata che deve rispondere di omicidio volontario e furto aggravato.