Isaechia.it - Angelo Madonia dopo l’allontanamento da Ballando con le Stelle 19: “Doccia fredda, non sopportavo più le provocazioni e sono cascato nella trappola ma…”

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorni la produzione dicon leha annunciato l’esclusione dal cast del programma di, che in questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci ha fatto coppia con Federica Pellegrini (clicca QUI per leggere la notizia).Una decisione che ha lasciato i telespettatori sorpresi e che è stata presa in seguito ad un acceso battibecco avvenuto nel corso dell’ultima puntata del programma, tra il maestro e Selvaggia Lucarelli e che ha coinvolto anche Sonia Bruganelli, con cui negli ultimiaveva intrapreso una conoscenza più approfondita.Intervistato dal Corriere della Sera,ha spiegato ciò che è successo e che ha portato al suo allontanamento, ma prima ha voluto esprimere il suo rammarico per aver lasciato Federica Pellegrini, con la quale ha affermato di aver instaurato un rapporto piacevole:Il percorso con lei è stato molto piacevole, abbiamo lavorato tanto e infatti i risultaticambiati di settimana in settimana e c’è stata una sua crescita progressivadanza.