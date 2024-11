Al Teatro Pergolesi di Jesi in scena I Quadri parlanti di Spontini

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – Nel 250esimo anniversario della nascita di Gaspare, aldivanno indopo un “oblio” di 224 anni. In prima esecuzione in epoca moderna, per la 57esima Stagione Lirica di Tradizione, appuntamento venerdì 29 novembre ore 20,30 e domenica 1° dicembre ore 16 con il dramma giocoso in due atti composto nel 1800, il cui manoscritto musicale autografo è stato ritrovato in anni recenti nella biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). La direzione è di Giulio Prandi, regia di Gianni Marras, scene e costumi delle vincitrici del Concorso dedicato a Josef Svoboda, con un cast di giovani interpreti. Revisione critica di Federico Agostinelli per le Edizioni Fondazione. “I” di Gaspareè un dramma giocoso in due atti su libretto di Gaetano Bongiardino, la cui prima rappresentazione fu nella primavera del 1800 aldi Santa Cecilia a Palermo.