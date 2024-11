Ilgiorno.it - Ugo La Pietra e Milano. “Io, artista anomalo e scomodo. Il mio unico errore? Non comprare un’opera di Fontana”

– Si è mosso fra varie discipline, arte, architettura, design e perfino musica, didattica ed editoria. Sempre a suo agio. Ugo La, originario di Arpino, in provincia di Frosinone, classe 1938, milanese d’adozione, è stato uno sperimentatore.eclettico. Ha operato dentro e fuori le discipline dichiarandosi sempre “ricercatore nelle arti visive”.e quindi difficilmente classificabile. Si definisce ancora così? “Certo, è la definizione migliore. Continuo a fare ricerca nelle arti visive. A seconda dell’argomento che affronto decido quale mezzo usare, dal cinema alla fotografia. D’altronde mi sono laureato con una tesi che si chiamava “Sinestesia fra le arti”, che potevo quindi fare se non quello che ho fatto in questa lunga carriera? Parlavo di sinestesia da una disciplina all’altra, travasare esperienze è salutare ma è pratica poco usata.