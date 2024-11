Thesocialpost.it - Treviso, ladri scappano dai carabinieri e imboccano la rotonda contromano: frontale con un’auto di passaggio

in fuga hanno imboccato una, schiantandosi controdi. L’incidente è avvenuto lunedì sera, 25 novembre, poco prima delle 20, a Olmi di San Biagio di Callalta, in provincia di. Sul posto sono intervenuti ie il personale del Suem 118.L’inseguimento e poi lo schiantoL’episodio ha avuto inizio quandoradio deidel NOR diha intercettato una Mercedes con quattro persone a bordo. L’auto, che montava targhe rubate, era già stata segnalata come utilizzata dai responsabili di diversi furti compiuti nell’area di Conegliano.Durante il tentativo di fuga, dopo un breve inseguimento, i malviventi hanno imboccato ladi Olmi in, finendo per scontrarsi frontalmente conche viaggiava nel senso corretto.